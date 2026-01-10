Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pandji Dilaporkan ke Polisi, Gus Salam Singgung Keganjilan Praktik Berdemokrasi

Sabtu, 10 Januari 2026 – 06:52 WIB
Pandji Pragiwaksono. Foto: Instagram/pandji.pragiwaksono

jpnn.com - Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang Abdussalam Shohib (Gus Salam) menilai komika Pandji Pragiwaksono tidak layak dilaporkan ke polisi atas ucapannya dalam pertunjukan komedi bertajuk mens rea.

"Tidak selayaknya komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan pidana atas ungkapan verbal yang berangkat dari pikiran jujur berdasar keyakinan, dan sejalan dengan pikiran jujur banyak kalangan, termasuk nahdliyin," kata Gus Salam dalam keterangannya pada Jumat (9/1/2026).

Dia menilai materi yang dibawakan Pandji mewakili pikiran kritis banyak kalangan, bukan fitnah terhadap praktik bernegara.

Menurut Gus Salam, pelapor sang komika ke polisi lebih memilih sikap tersinggung dan mengedepankan prasangka ketimbang mendalami fakta yang ada.

"Itu tindakan emosional yang jauh dari karakter mandiri untuk bisa memahami dan bersikap secara elegan," tuturnya.

Gus Salam menambahkan bahwa apa yang dilakukan Pandji tidak lebih dari mengungkap keganjilan dalam praktik berdemokrasi, berpolitik, dan bernegara di Indonesia.

Sebelumnya, Pandji dilaporkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik organisasi Islam.

Namun, baik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) maupun Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan para pelapor bukan bagian dari mereka dan laporan itu bukan sikap resmi kedua organisasi Islam tersebut.

Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang Abdussalam Shohib (Gus Salam) menilai komika Pandji Pragiwaksono tidak layak dilaporkan ke polisi.

