Pandji Dilaporkan ke Polisi, Legislator PKB: Tidak Semua Hal Dibawa ke Ranah Hukum

jpnn.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengaggap normal saja kritik yang disampaikan komika Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan Mens Rea.

Legislator fraksi PKB itu menyebut Pandji sebagai warga negara, memiliki hak mengkritik pemerintah dengan menjaga etika.

“Kritik yang disampaikan melalui Mens Rea itu hal yang wajar. Setiap warga negara berhak menyampaikan kritik, termasuk lewat medium seni dan komedi, selama dilakukan dengan baik dan beretika,” ujar Abdullah, Jumat (9/1).

Dia mengatakan kritik yang dikemas dalam komedi seperti dalam pertunjukan Mens Rea, tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum.

Abdullah menuturkan perbedaan pendapat atau ketidaksukaan terhadap suatu karya cukup disikapi dengan kritik balik.

"Tidak perlu semua hal dibawa ke ranah hukum,” ujarnya.

Namun, Abdullah tetap mengingatkan ke masyarakat, termasuk para seniman dan komika, tetap menjaga etika dalam menyampaikan kritik.

“Kritik itu penting dan dijamin oleh konstitusi, tetapi etika juga harus dijaga. Kritik yang disampaikan secara santun dan bertanggung jawab justru akan memperkuat demokrasi kita,” pungkas Abdullah.