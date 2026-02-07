Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pandji Pragiwaksono Dicecar 63 Pertanyaan, Kuasa Hukum Beberkan Hal Ini

Sabtu, 07 Februari 2026 – 20:00 WIB
Pandji Pragiwaksono Dicecar 63 Pertanyaan, Kuasa Hukum Beberkan Hal Ini
Pandji Pragiwaksono.Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono telah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2), terkait laporan yang dilayangkan kepadanya buntut dari materi stand up comedy Mens Rea yang dibawakannya.

Dia menjalani agenda klarifikasi mulai pukul 10.30 WIB hingga sekitar 18.30 WIB.

Kuasa hukum Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar menyebut, kliennya dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik dalam agenda klarifikasi tersebut.

"Tadi dari jam mulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat. Ada 63 pertanyaan, baru selesai kira-kira 5 menit atau 10 menit yang lalu," ujar Haris Azhar.

Dia mengatakan, agenda klarifikasi itu terkait laporan soal dugaan penistaan agama yang dilayangkan terhadap kliennya.

Dia lantas menjelaskan lebih lanjut terkait agenda klarifikasi tersebut.

"Sebelum penyelenggaraan, dijelaskan soal nama-nama dan siapa-siapa saja pelapor terhadap Pandji. Lalu ditanyakan soal penyelenggaraan, lalu diperlihatkan kepada Pandji video-video dari akun-akun, saya kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Pandji di dalam pertunjukan 'Mens Rea'," tutur Haris Azhar.

Kemudian, pertanyaan itu juga mencakup materi-materi yang dipersoalkan oleh para pelapor atas dugaan penistaan agama.



TAGS   Pandji Pragiwaksono  Pandji Pragiwaksono diperiksa  Kasus Pandji Pragiwaksono  Polda Metro Jaya  Komika 
