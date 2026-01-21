Close Banner Apps JPNN.com
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi, 10 Saksi Telah Diperiksa

Rabu, 21 Januari 2026 – 08:28 WIB
Pandji Pragiwaksono.Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya ternyata telah memeriksa 10 orang saksi terkait kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh komika Pandji Pragiwaksono.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin di Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/1).

"Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang, baik itu saksi maupun para ahli, yang sehubungan dengan substansi konten tersebut," ungkap Kombes Pol Iman Imanuddin dilansir Antara.

Menurutnya, pihaknya juga terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli lainnya.

Tidak hanya itu, penyidik juga siap memeriksa saksi lainnya yang berhubungan dengan konten Pandji Pragiwaksono.

"Karena ada beberapa LP dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat tiga LP dan dua pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan kasus tersebut," jelasnya.

Pihak kepolisian juga sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Pandji Pragiwaksono.

Akan tetapi, Kombes Pol Iman Imanuddin belum membeberkan jadwal pemeriksaan pria berusia 46 tahun itu.

Sumber Antara

TAGS   Pandji Pragiwaksono  Pandji  Kasus Pandji  Kasus Pandji Pragiwaksono 
