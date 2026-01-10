Close Banner Apps JPNN.com
Pandji Pragiwaksono: Gue Baik-Baik Saja

Sabtu, 10 Januari 2026 – 10:10 WIB
Pandji Pragiwaksono. Foto: Instagram/pandji.pragiwaksono

jpnn.com, JAKARTA - Pandji Pragiwaksono mengabarkan kondisinya setelah ramai diperbincangkan akibat materi special show miliknya, Mens Rea yang ditayangkan di Netflix, menuai pro dan kontra.

Aktor sekaligus komika itu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi doa dan dukungan.

"Hai apa kabar Indonesia, gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang mendoakan yang baik-baik ke gue,” kata Pandji Pragiwaksono melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (9/1).

Pemain film Comic 8 itu memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan baik-baik saja.

Adapun Pandji Pragiwaksono ternyata saat ini berada di New York, Amerika Serikat.

"Gue juga baik-baik saja. Gue lagi di New York, habis siaran, dan sekarang mau balik ke rumah, lapar, mau balik ke anak-anak dan istri, dan makan malam," beber pria berusia 46 tahun itu.

Meski banyak yang mempermasalahkan hingga lapor polisi terkait materi Mens Rea, Pandji Pragiwaksono mengapresiasi pihak yang konsisten memberi dukungan.

Dia berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan berharap bisa terus menampilkan komedi untuk masyarakat Indonesia.

Pandji Pragiwaksono mengabarkan kondisinya setelah ramai diperbincangkan akibat materi special show miliknya, Mens Rea.

TAGS   Pandji Pragiwaksono  Pandji  Kasus Pandji  Kasus Pandji Pragiwaksono 
