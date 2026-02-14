Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Pandji Pragiwaksono hingga Influencer Kesehatan Dukung Hubungan Pasangan yang Aman

Sabtu, 14 Februari 2026 – 14:45 WIB
Pandji Pragiwaksono hingga influencer kesehatan mendukung hubungan pasangan yang aman. Foto dok. Sutra

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Pandji Pragiwaksono hingga influencer kesehatan turut mendukung hubungan pasangan yang aman.

Hal itu seiring kampanye yang dilakukan merek Kondom Sutra sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan.

Menurutnya, laki-laki sering mencari alasan, tetapi jika pasangan bersikap tegas, mereka biasanya akan patuh daripada tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. 

"Kalau pasangannya tegas, kebanyakan (pria) akhirnya nurut," kata Pandji, Sabtu (14/2).

Hal senada ditegaskan Training Manager DKT Indonesia, Dr. Erika, Clinical.

Kondom bukan saja mencegah penyakit seksual menular, tetapi juga mengantisipasi kehamilan yang tidak diinginkan.

“Kondom bukan sekadar alat kontrasepsi, tetapi bentuk self-care dan perlindungan untuk kedua belah pihak," kata Erika.

Dr. Erika menjelaskan bahwa kondom adalah satu-satunya alat kesehatan yang mampu mencegah HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Penggunaan kondom adalah bentuk self-care dan tanggung jawab untuk melindungi kedua belah pihak.

