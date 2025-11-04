Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pandji Pragiwaksono Minta Maaf Kepada Masyarakat Toraja Gegara Ini

Selasa, 04 November 2025 – 16:01 WIB
Pandji Pragiwaksono Minta Maaf Kepada Masyarakat Toraja Gegara Ini - JPNN.COM
Pandji Pragiwaksono.Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada masyarakat Toraja melalui akunnya di Instagram.

Adapun permintaan maaf itu buntut materi komedinya dalam pertunjukan Mesakke Bangsaku pada 2013 lalu.

"Dalam beberapa hari terakhir, saya menerima banyak protes dan kemarahan dari masyarakat Toraja terkait sebuah joke dalam pertunjukan Mesakke Bangsaku tahun 2013," ujar Pandji Pragiwaksono melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (4/11).

Baca Juga:

"Saya membaca dan menerima semua protes, serta surat yang ditujukan kepada saya," sambungnya.

Dia pun sudah berdialog dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi melalui telepon.

Dalam pembicaraannya itu, Rukka Sombolinggi menceritakan tentang budaya Toraja, makna, nilai, dan kedalamannya.

Baca Juga:

Dari obrolan tersebut, dia lantas menyadari kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

"Dari obrolan itu, saya menyadari bahwa joke yang saya buat memang ignorant, dan untuk itu saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Toraja yang tersinggung dan merasa dilukai," ucap Pandji.

Komika Pandji Pragiwaksono menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada masyarakat Toraja melalui akunnya di Instagram.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pandji Pragiwaksono  Toraja  Komika  SARA 
BERITA PANDJI PRAGIWAKSONO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp