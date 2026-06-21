Pandu Sjahrir Sebut Terobosan Prabowo–Erick Jadi Senjata Baru Indonesia Kejar Medali Dunia

jpnn.com - Rencana penerapan anggaran Pelatnas multiyears yang didukung Presiden Prabowo Subianto dan didorong Menpora Erick Thohir mendapat respons positif dari kalangan federasi olahraga.

Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) menilai kebijakan tersebut dapat menjadi game changer bagi pembinaan atlet nasional yang selama ini kerap menghadapi tantangan keberlanjutan program.

Ketua Umum PSOI Pandu Sjahrir mengatakan, kepastian anggaran dalam jangka panjang akan memberikan ruang bagi federasi untuk menyusun program pembinaan secara lebih matang dan terarah.

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Menurutnya, prestasi atlet tidak lahir dari persiapan singkat, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan dukungan berkelanjutan.

Pandu menyebut dukungan pemerintah terhadap Pelatnas multiyears menunjukkan keseriusan negara dalam membangun fondasi olahraga prestasi.

Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar soal pendanaan, melainkan investasi strategis untuk mencetak atlet-atlet Indonesia yang mampu bersaing di level internasional.

"Ini langkah yang sangat penting karena pembinaan atlet membutuhkan kesinambungan. Dengan adanya kepastian program, atlet bisa fokus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi target-target besar," ujarnya.

Namun, Pandu mengingatkan keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh anggaran.