Panen Raya Bareng Panglima & 3 Kepala Staf Angkatan, Prabowo: Bukti TNI Hadir Perkuat Kemandirian Pangan

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Tiga Kepala Staf Angkatan memimpin panen raya tebu, kedelai, dan padi serentak di kawasan Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat (17/7/2026).

Kegiatan itu bagian dari sinergi TNI mendukung program ketahanan pangan nasional melalui panen tiga komoditas strategis yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, yakni tebu oleh TNI Angkatan Udara, kedelai oleh TNI Angkatan Laut, serta padi oleh TNI Angkatan Darat.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung sektor pangan merupakan wujud nyata pengabdian kepada rakyat. Kepala Negara menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: Presiden Prabowo Beri BGN Waktu 1 Bulan Benahi Tata Kelola Program MBG

"Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri," kata Prabowo.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan nasional adalah bukti TNI hadir perkuat kemandirian pangan. Menurutnya, TNI telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi komoditas strategis Indonesia.

"Ini merupakan bagian dari sinergi TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui panen tiga komoditas strategis yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, yakni tebu oleh TNI Angkatan Udara, kedelai oleh TNI Angkatan Laut, serta padi oleh TNI Angkatan Darat," tuturnya.

Baca Juga: Keputusan Penyidik Kejagung Bikin Pengacara Don Ritto Syok

Jenderal Agus menjelaskan, melalui pembagian tugas pada tiga matra, TNI mendampingi petani dalam pengembangan komoditas tebu, kedelai, dan padi di berbagai wilayah.

"TNI Angkatan Udara mendapat tugas mendampingi pengembangan komoditas tebu, TNI Angkatan Laut fokus pada kedelai, sedangkan TNI Angkatan Darat bertanggung jawab mendampingi produksi padi," ujarnya.