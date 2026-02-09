Panen Raya Perdana Padi Varietas PS-08 Bakal Digelar di Padeglang

jpnn.com, PANDEGLANG - Panen raya perdana padi varietas PS-08 berskala nasional bakal dimulai dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Yayasan Bhakti Bela Negara bersama Brigade Pangan Bhakti Bela Negara, dan kelompok tani (Poktan) setempat berhasil membudidayakan padi unggul tersebut di lahan seluas 753 hektar di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Banten.

Kegiatan panen raya itu dijadwalkan digelar pada 11 Februari 2026. Rencananya, acara itu akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan sebagai simbol dimulainya panen raya tersebut.

Adapun program itu merupakan bagian dari gerakan penguatan ketahanan pangan nasional yang diinisiasi Yayasan Bhakti Bela Negara, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Yayasan Bhakti Bela Negara, Seno Adjie, melalui pendampingan intensif kepada petani oleh Brigade Pangan Bhakti Bela Negara.

Seno Adjie mengatakan, varietas PS-08 memiliki keunggulan agronomis yang signifikan. Setiap lubang tanam hanya membutuhkan satu bibit dari satu butir gabah, tetapi mampu menghasilkan hingga 54 tangkai dan malai.

Tanaman itu memiliki batang besar dan kokoh, serta terbukti tahan terhadap cuaca ekstrem dan serangan hama.

Ketahanan tersebut diuji langsung di kawasan pesisir Pantai Carita yang kerap diterpa angin barat dan rob air laut, namun tanaman tetap tumbuh optimal.

Berdasarkan hasil riset, produktivitasnya mencapai sedikitnya 8 ton gabah per hektar di lahan ekstrem dan berpotensi hingga 12 ton per hektar di lahan yang lebih subur.