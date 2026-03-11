Pangdam dan Kapolda Riau Tunjukkan Soliditas TNI–Polri di Penutupan TMMD ke-127

jpnn.com - Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menunjukkan soliditas kuat antara TNI dan Polri dalam mendukung percepatan pembangunan desa di Provinsi Riau.

Kedua jenderal bintang dua itu hadir sebagai inspektur upacara dalam penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 yang digelar di Kodim 0302/Inhu–Kuansing, Rabu (11/3/2026).

Kehadiran Pangdam Tuanku Tambusai dan Kapolda Riau menjadi simbol nyata sinergi TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di Bumi Lancang Kuning.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan, program TMMD bukan sekadar kegiatan rutin TNI, melainkan bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam membangun desa.

“TMMD merupakan upaya kolaboratif dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat. Kami juga membangun titik-titik air di tempat-tempat yang sangat sulit dijangkau,” ujar Agus Hadi Waluyo.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, peran TNI dan Polri lebih sebagai pemicu agar semangat gotong royong masyarakat terus tumbuh.

“Kami sebagai trigger saja. Semua yang melakukan ini adalah masyarakat. Kami hanya membangun, kemudian pemerintah daerah memberikan anggaran dan kami mengolahnya secara swakelola. Tanpa dukungan masyarakat, semua ini tidak akan berarti apa-apa,” jelasnya.

Program TMMD ke-127 tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga pembangunan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan sumber air bersih di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.