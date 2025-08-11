Pangdam Udayana Berjanji Usut Tuntas Kasus Kematian Prada Lucky

jpnn.com - KUPANG - Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto berjanji akan mengusut tuntas kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Adapun Prada Lucky meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh sejumlah seniornya.

"Mulai dari Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), telah memerintahkan dilakukannya pengusutan mendalam serta proses hukum terhadap siapa pun yang terlibat dalam kejadian yang menyebabkan meninggalnya Prada Lucky," katanya di Kupang, Senin (11/8).

Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan hal itu seusai mengunjungi rumah duka Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang berada di Asrama Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kehadiran Pangdam Udayana sebagai bentuk empati dan dukungan moril kepada keluarga almarhum, sekaligus wujud kepedulian pimpinan terhadap prajuritnya.

Pangdam yang baru tiba di Kupang langsung mengunjungi rumah duka tersebut untuk memberikan penguatan kepada kedua orang tua dan keluarga Prada Lucky.

Jenderal bintang dua itu memastikan bahwa perintah tersebut telah ditindaklanjuti sesuai prosedur di lingkungan TNI.

Dia mengatakan seluruh pihak yang diduga terlibat kini tengah menjalani pemeriksaan yang intensif di Polisi Militer.

Pangdam memerintahkan Danpomdam IX/Udayana berada di Kupang untuk langsung menangani kasus tersebut.