Pangdam XV/Pattimura Mendukung Korem 151/Binaiya Raih Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM

jpnn.com, AMBON - Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh upaya Korem 151/Binaiya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menurut Mayjen TNI Putranto, predikat tersebut bukan hanya sebuah simbol penghargaan, melainkan wujud nyata integritas dan profesionalisme prajurit TNI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Markas Korem 151/Binaiya di Kota Ambon, Selasa (12/8/2025), Pangdam menekankan seluruh satuan kerja di jajaran Kodam XV/Pattimura harus memiliki kesiapan penuh memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima.

Dia menekankan pentingnya pembinaan yang konsisten, bimbingan terarah, dan kelengkapan dokumen yang akurat sebagai fondasi menuju keberhasilan WBK/WBBM.

Pangdam juga mengingatkan pencapaian serupa telah ia buktikan di Korem 073/Makutarama dan Korem 052/Wijayakrama, yang kini menjadi contoh keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan TNI.

Lebih lanjut, Pangdam menyampaikan keyakinannya Korem 151/Binaiya layak menjadi satuan kerja unggulan yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama dalam peningkatan fasilitas dan infrastruktur.

“Korem 151/Binaiya adalah salah satu satker andalan, dan kami akan kawal penuh hingga berhasil meraih WBK/WBBM,” tegas Pangdam Mayjen TNI Putranto.

Lebih lanjut, Pangdam mengajak seluruh prajurit untuk menjadikan predikat tersebut sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara.(fri/jpnn)