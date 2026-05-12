Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Maluku Utara

Pangdam XV/Pattimura Terjun Langsung Bantu Korban Erupsi Gunung Dukono

Selasa, 12 Mei 2026 – 08:15 WIB
Pangdam XV/Pattimura Terjun Langsung Bantu Korban Erupsi Gunung Dukono - JPNN.COM
Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., bergerak cepat terjun langsung membantu proses evakuasi korban terdampak erupsi Gunung Api Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu (9/5/2026). Foto: Dispenad

jpnn.com, HALMAHERA UTARA - Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., bergerak cepat terjun langsung membantu proses evakuasi korban terdampak erupsi Gunung Api Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu (9/5/2026).

Kehadiran Pangdam di lokasi bencana menjadi bukti nyata kepedulian TNI dalam memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mendukung efektivitas proses evakuasi di tengah situasi darurat akibat aktivitas vulkanik Gunung Dukono.

Pangdam didampingi Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., tiba di lokasi dan disambut langsung oleh Bupati Halmahera Utara bersama jajaran Forkopimda.

Baca Juga:

Selanjutnya, Pangdam langsung menuju Pos Pemantauan guna memperoleh gambaran terkini terkait proses pencarian dan penyelamatan para pendaki yang terjebak akibat erupsi.

Berdasarkan laporan Dandim 1508/Tobelo, saat erupsi terjadi terdapat 20 pendaki berada di kawasan gunung.

Tim gabungan berhasil mengevakuasi 18 orang, terdiri dari 17 orang selamat dan satu orang meninggal dunia.

Baca Juga:

Sementara itu, dua warga negara asing (WNA) masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

Suasana duka menyelimuti kunjungan Pangdam saat melihat langsung jenazah salah satu korban di RSUD Tobelo, yakni seorang perempuan berusia 29 tahun yang merupakan pegawai Pertamina Ternate.

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto terjun langsung membantu proses evakuasi korban terdampak erupsi Gunung Api Dukono di Halmahera Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pangdam Pattimura  Pangdam Bukit Barisan  erupsi gunung dukono  Erupsi 
BERITA PANGDAM PATTIMURA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp