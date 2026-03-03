Panggah Susanto DPR: Pancasila dan Politik Bebas Aktif Jadi Kekuatan Indonesia Hadapi Geopolitik Global

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ir. Panggah Susanto menegaskan bangsa Indonesia patut bersyukur atas warisan luhur para pendiri bangsa berupa falsafah dan ideologi negara Pancasila serta politik luar negeri Bebas Aktif dalam menyikapi dinamika blok-blok geopolitik global.

Politiku Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga Ketua Bidang Penguatan Ideologi DPP Partai Golkar itu menyampaikan pemahaman yang mendalam serta pelaksanaan yang konsisten terhadap kedua warisan tersebut akan menjadi sumber kekuatan dari dalam yang dibawa ke kancah diplomasi ke luar negeri.

“Pemahaman yang mendalam dan pelaksanaan yang konsisten dari kedua warisan itu akan membawa kekuatan ke dalam negeri, sekaligus memperkuat diplomasi Indonesia di tengah masyarakat internasional,” ujar Panggah Susanto dalam keterangannya pada Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, politik Bebas Aktif bukan sekadar sikap tidak berpihak pada blok tertentu di tengah rivalitas kekuatan besar dunia.

Namun, kata dia, lebih dari itu, politik tersebut memiliki fondasi kokoh di dalam negeri yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

“Jadi, politik bebas aktif itu mempunyai dasar kuat ke dalam, bukan sekadar tidak ikut blok sana dan blok sini,” ujar Panggah Susanto.

Panggah menilai dalam konteks konflik global seperti ketegangan antara Israel, Amerika Serikat dan Iran, sikap Indonesia yang menekankan aspek kemanusiaan dan perdamaian merupakan cerminan nyata dari nilai-nilai Pancasila.

Dia merujuk pada sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keempat yang mengedepankan musyawarah dan penyelesaian damai dibanding pertikaian dan peperangan.