Panggil Pemain Diaspora, Garuda Pertiwi PD Menatap Laga Melawan Nepal

Rabu, 26 November 2025 – 04:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas putri Indonesia percaya diri menghadapi laga uji coba melawan Nepal.

Pelatih Timnas putri Indonesia Akira Higashiyama menilai anak asuhannya tengah dalam kepercayaan diri tinggi untuk bisa mengatasi perlawanan tim asuhan Nabin Neupane tersebut.

“Paling penting adalah apa yang bisa kami lakukan serta bagaimana persiapan kami untuk besok. Kami hanya harus menunjukkan yang terbaik besok," ujar juru taktik asal Jepang itu.

Tidak berlebihan mengingat pada pemusatan latihan kali ini beberapa nama pemain diaspora bergabung.

Tercatat Iris de Rouw (St. John's University), Felicia de Zeuw (ADO Den Haag), Claudia Scheunemann (FC Utrecht), Isa Warps (VFR Weyerbyen), hingga Estella Loupatty bergabung pada pemusatan latihan beberapa pekan di Yogyakarta.

Kehadiran pemain-pemain tersebut melengkapi komposisi yang sebelumnya telah dihuni Reva Octaviani, Vivi Oktavia, dan Sheva Imut.

Menarik ditunggu laga Timnas putri Indonesia menghadapi Nepal yang rencananya digelar Rabu (26/11) di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Menilik ranking FIFA sejatinya tim putri Nepal berada di atas skuad Garuda Pertiwi.