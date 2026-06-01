Panggilan Timnas Indonesia Belum Cukup bagi Eksel Runtukahu

jpnn.com - Panggilan Timnas Indonesia akhirnya menghampiri Eksel Runtukahu.

Namun, bagi penyerang Persija Jakarta tersebut, masuk pemusatan latihan ternyata bukan tujuan akhir yang ingin dicapainya.

Pemain berusia 27 tahun itu menjadi salah satu nama yang dipanggil mengikuti training camp Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026.

Pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26-30 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembentukan Skuad Garuda sebelum tampil pada turnamen yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.

Bagi Eksel, kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia menjadi pencapaian penting dalam kariernya.

Setelah bertahun-tahun berjuang, mantan pemain Barito Putera itu akhirnya mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya di level yang lebih tinggi.

"Saya merasa sangat bersyukur karena mimpi saya selama ini akhirnya datang. Tentu ada rasa bangga bisa menjadi bagian dari pemusatan latihan Timnas."