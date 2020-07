Panggilan Video LINE Kini Bisa Tampung 500 Peserta

Senin, 13 Juli 2020 – 13:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - LINE terus meningkatkan kemampuan fitur panggilan video mereka, dengan menambah kapasitas tampung hingga 500 peserta.

LINE menyatakan fitur panggilan video ini bisa diakses lewat aplikasi versi ponsel 10.9.0 ke atas dan versi 6.1.0 ke atas di desktop.

Agar bisa melakukan panggilan video dengan 500 orang, pengguna bisa membuat grup dan mengundang teman-teman yang ingin diajak mengobrol hingga kapasitas maksimal tersebut.

Baca Juga: Beli Stiker di LINE Bisa Bayar Pakai GoPay

Saat panggilan berlangsung, pengguna bisa melihat siapa yang bergabung, menggeser layar untuk melihat wajah anggota.

Panggilan kapasitas besar ini juga berlaku untuk panggilan suara, pengguna bisa melihat profil teman dengan menggeser layar ke atas dan ke bawah.

LINE menambahkan berbagai fitur dalam panggilan video, antara lain "Watch Together, menonton video di YouTube bersama anggota grup. Pengguna juga bisa mengganti latar belakang saat melakukan panggilan video.

LINE juga mengumumkan fitur baru Memo Keep agar pengguna bisa menyimpan data ke dalam chatroom, misalnya gambar dan video.

Memo Keep bisa digunakan untuk menyimpan data selamanya, caranya, pengguna bisa mensikronisasi dengan fitur Keep yang ada di dalam Memo Keep. (ant/jpnn)