Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Pangka Mulo, Rin Hermana Jajal Dunia Musik

Minggu, 15 Maret 2026 – 08:08 WIB
Komika Rin Hermana. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Komika Rin Hermana menjajal dunia musik dengan memperkenalkan proyek solonya yang bernama Rindae.

Langkah awal dari Rindae ditandai dengan peluncuran single perdana yang berjudul Pangka Mulo.

Rin Hermana mengatakan bahwa keputusan untuk merilis single hip metal itu lahir dari semangat untuk terus berkarya di bidang yang dicintai.

Dukungan dan dorongan dari rekan-rekan di dunia permusikan turut memperkuat keyakinan komika asal Ranah Minang itu untuk mengeksekusi proyek Rindae dengan serius.

Rindae punya alasan kuat memilih hip metal sebagai sajian utama. Menurutnya, warna musik ini paling sesuai dengan karakternya, meski dirinya merasa tidak bisa bernyanyi dengan merdu.

"Semaksimal sesuai kemampuan saya, dan saya berharap lagu ini tetap relevan hingga puluhan tahun ke depan,” kata Rin Hermana.

Single Pangka Mulo, yang berarti 'sesuatu yang dimulai' menjadi simbol langkah awal dalam proyek musik pria berusia 31 tahun itu.

Lagu tersebut sekaligus menggambarkan cerita tentang seorang anak yang memulai perjalanan hidupnya, berjuang untuk sesuatu yang diharuskan, bukan yang diinginkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rin Hermana  Rindae  Komika Rin Hermana  Pangka Mulo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp