Pangkal Jembatan Muara Beliti Longsor, Pengendara Diminta Hati-Hati

Rabu, 17 September 2025 – 15:57 WIB

jpnn.com, MUSI RAWAS - Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan Kabupaten Musi Rawas-Empat Lawang-Musi Banyuasin, atau tepatnya di sebelah Ilir pangkal Jembatan Air Beliti, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Mura mengalami longsor.

Longsor sendiri diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Mura, Selasa (17/9/2025) kemarin.

Menindaki peristiwa tersebut, Satlantas Polres Musi Rawas (Mura) bersama Polsek Muara Beliti dan Dinas terkait bersinergi meluncur ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Jalinsum Kabupaten Mura-Empat Lawang-Muba serta kondisi Jembatan Air Beliti saat ini mengkhawatirkan atau terancam putus (terisolir) akibat curah hujan cukup tinggi," ungkap Kasat Lantas Polres Musi Rawas AKP Muriyanto, Rabu (17/9).

Setidaknya, bahu jalan aspal pangkal Jembatan Air Beliti retak sepanjang sekira 6 meter dan sebeleh ilir pangkal Jembatan Air Beliti tergerus longsor sepanjang 10 meter.

Guna menghindari bahaya longsor susulan, personel Satlantas Polres Mura dan Polsek Muara Beliti memasang rambu-rambu pemberitahuan (hati-hati).

"Kami juga melakukan rekayasa lalu lintas di jalan lintas pangkal jembatan Air Beliti," ujar Muriyanto.

Kata Muriyanto, arus lalulintas saat ini masih dapat dilintasi kendaraan angkutan mengunakan satu jalur secara bergantian.