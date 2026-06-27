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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Pangkas Biaya Tambahan, Menhub Permudah Investasi Swasta di Kapal RoRo

Sabtu, 27 Juni 2026 – 22:01 WIB
Pangkas Biaya Tambahan, Menhub Permudah Investasi Swasta di Kapal RoRo - JPNN.COM
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berbicara dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6/2026). ANTARA/Harianto

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi mempermudah masuknya investasi swasta di sektor angkutan logistik kapal RoRo (roll-on/roll-off) dengan menghapus segala bentuk hambatan usaha serta biaya operasional tambahan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada layanan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo selama dinilai memiliki prospek bisnis.

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"Kita menghilangkan obstacle, halangan buat mereka atau kira-kira ya kita bikin mulus aja mereka, sehingga mereka tidak ada additional cost yang harus mereka keluarkan," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Menurut Dudy, pemerintah tidak akan membatasi siapa pun yang melihat peluang usaha di sektor tersebut, karena pengembangan angkutan logistik memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk swasta.

Ia menjelaskan pemerintah tidak menyiapkan skema subsidi bagi operator kapal RoRo, karena layanan logistik merupakan kegiatan bisnis yang harus dijalankan berdasarkan perhitungan ekonomi masing-masing perusahaan.

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Sebagai gantinya, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan menghilangkan berbagai hambatan, termasuk biaya tambahan dan proses perizinan yang dapat membebani pelaku usaha.

Dudy mengatakan apabila berbagai hambatan tersebut dapat dihilangkan, perusahaan hanya perlu berfokus pada biaya operasional sehingga efisiensi usaha dapat meningkat dan investasi menjadi lebih menarik.

Pemerintah resmi mempermudah masuknya investasi swasta di sektor angkutan logistik kapal RoRo dengan menghapus segala bentuk hambatan usaha.

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TAGS   investasi  sektor angkutan logistik  Kapal Roro  investasi swasta 
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