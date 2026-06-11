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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Panglima Komando XXIV Bantah TNI Culik Mama Sinta: Itu Tidak Benar

Kamis, 11 Juni 2026 – 20:48 WIB
Panglima Komando XXIV Bantah TNI Culik Mama Sinta: Itu Tidak Benar - JPNN.COM
Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta saat menyambangi Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026) (ANTARA/Ilham Kausar)

jpnn.com, JAKARTA - Panglima Komando XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia angkat bicara mengenai isu penculikan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta.

Ia menjamin informasi yang beredar luas tersebut adalah hoaks dan bukan tindakan dari institusi TNI.

Menurut Mayjen Frits, tuduhan liar tersebut langsung terpatahkan oleh pernyataan dari korban sendiri. Mama Sinta mengaku sama sekali tidak pernah mengalami penculikan maupun intimidasi dari pihak mana pun.

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"Yang mengalami itu Mama Yasinta sendiri. Dan pengakuannya sudah sangat jelas, tidak ada penculikan. Saat ini ia dalam kondisi aman dan sehat," ujar Mayjen Frits kepada awak media.

Menurut dia, tuduhan tersebut jelas terbantahkan lantaran Mama Yasinta sendiri mengaku tidak pernah merasa diculik ataupun diintimidasi pihak manapun.

"Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," kata Frits menerangkan.

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Menurut Frits, isu ini berkembang begitu cepat lantaran tidak ada pihak yang mencoba mengkonfirmasi langsung ke TNI.

Dengan demikian, isu yang terkesan menyudutkan TNI ini membuat masyarakat berspekulasi tanpa mau mencari tahu informasi yang berimbang.

Panglima Komando XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia angkat bicara mengenai isu penculikan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta.

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TAGS   Mama Sinta  isu penculikan Mama Sinta  isu penculikan Yasinta Moiwend  Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia 
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