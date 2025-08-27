Close Banner Apps JPNN.com
Ekonomi - Industri

Panglima Kopassus Apresiasi Produk Milik PT Len Industri

Rabu, 27 Agustus 2025 – 03:05 WIB
Panglima Kopassus Apresiasi Produk Milik PT Len Industri
Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Letjen TNI Djon Afriandi melakukan kunjungan kerja ke fasilitas industri pertahanan milik PT Len Industri. Foto dok Len Industri

jpnn.com, BANDUNG - Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Letjen TNI Djon Afriandi melakukan kunjungan kerja ke fasilitas industri pertahanan milik PT Len Industri.

Kedatangan perwira tinggi TNI ini disambut oleh Direktur Bisnis PT Len Industri, Irwan Ibrahim beserta jajaran direksi.

Agenda kunjungan berfokus pada eksplorasi teknologi pertahanan terbaru, termasuk sistem terintegrasi C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Combat, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance).

Rombongan juga meninjau fasilitas produksi perangkat pertahanan strategis seperti Night Vision Goggles (NVG) Generasi-4, Thermal Imaging, dan Laser Point, yang menjadi kebanggaan industri pertahanan nasional.

Letjen TNI Djon Afriandi memberikan apresiasi terhadap kemampuan PT Len Industri yang telah mampu memproduksi teknologi mutakhir tersebut di dalam negeri.

“Penguasaan teknologi yang andal merupakan elemen krusial dalam mendukung keberhasilan operasi militer. Bagi Kopassus, hal ini adalah keharusan agar selalu bisa bergerak cepat dengan akurasi tinggi,” ujar Letjen TNI Djon Afriandi.

Menurutnya, keberadaan produk-produk seperti NVG Gen-4, Thermal, dan Laser Point akan sangat mendukung efektivitas operasi pasukan khusus TNI, terutama dalam menghadapi dinamika medan tempur modern yang membutuhkan kecepatan, presisi, serta kesiapan tinggi.

PT Len Industri juga menyediakan keberadaan service center untuk memudahkan perbaikan dan pemeliharaan perangkat, sehingga kesiapan operasional selalu terjamin.

