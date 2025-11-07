Panglima TNI Ajak Prajurit dan PNS TNI Jalani Pola Hidup Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan olahraga bersama prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) bertempat di Lapangan Prima, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (6/11/2025).

Kegiatan olahraga bersama tersebut digelar sebagai upaya membangun soliditas dan menjaga kebugaran jasmani seluruh personel di lingkungan Mabes TNI.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengajak seluruh prajurit untuk menerapkan pola hidup sehat dan menjauhi kebiasaan konsumsi makanan tidak bergizi guna menjaga stamina dan kesiapan fisik dalam menjalankan tugas.

Baca Juga: Panglima TNI Dampingi Menhan RI Tinjau Panen Kedelai Garuda Merah Putih

Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan kesehatan jasmani yang prima akan mendukung semangat dan kinerja optimal dalam setiap pelaksanaan tugas.

Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan PNS TNI atas dedikasi serta kinerja yang dinilai positif oleh masyarakat.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kinerja bapak ibu sekalian yang dinilai baik, yang menilai baik itu masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga: Panglima TNI Tinjau Markas Markas Batalyon Pengintai Tempur Kostrad di Cikarang

Seusai kegiatan olahraga bersama, Panglima TNI didampingi para pejabat utama Mabes TNI bersama prajurit dan PNS turut menyaksikan pertandingan persahabatan antara Tim Voli Mabes TNI yang baru saja meraih juara 3 Liga Voli Indonesia (Livoli) Divisi Satu dan berhasil promosi ke Livoli Divisi Utama, melawan Tim Voli TNI Angkatan Udara.

Pertandingan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk apresiasi atas semangat sportivitas dan prestasi prajurit TNI.