Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya Udang di Kebumen

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan panen raya udang dan meninjau proses sortir hasil panen di kawasan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Di kawasan seluas 100 hektare tersebut, Presiden meninjau langsung panen udang vannamei hingga proses sortir sebelum dipasarkan.

Presiden juga meninjau kawasan budi daya yang dikembangkan dengan konsep modern melalui sistem tata kelola terpadu, meliputi saluran air masuk (intake), kolam tandon, pemisahan saluran inlet dan outlet, kolam produksi, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta fasilitas pendukung lainnya.

Presiden Prabowo menyampaikan dirinya menyaksikan langsung panen raya udang ke-8 di kawasan tersebut.

Kepala Negara menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi produsen udang nomor satu dunia.

“Jadi, sangat menjanjikan, tadi saya diberi laporan 1 hektare bisa menghasilkan 40 ton, luar bisa 40 ton ya dan harganya sangat bagus, harganya 70 ribu (rupiah) per kilo. Berarti per ton 70 juta rupiah,” ujar Kepala Negara.

BUBK Kebumen memberikan dampak ekonomi yang signifikan.