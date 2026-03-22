Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Pos Terpadu Pengamanan Mudik Lebaran 2026 di Medan

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meninjau Pos Pengamanan Mudik Lebaran 2026 di Pos Terpadu Lapangan Merdeka, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/3/2026).

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran arus mudik.

Kegiatan tersebut mencerminkan sinergi TNI, Polri, dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengamanan terpadu.

Pos Terpadu di Lapangan Merdeka menjadi salah satu titik strategis yang menyediakan layanan pengamanan, kesehatan serta informasi bagi masyarakat sekaligus memantau dinamika pergerakan pemudik di wilayah Kota Medan.

Melalui kehadiran aparat di lapangan, pelaksanaan pengamanan mudik Lebaran 2026 diharapkan berjalan optimal.

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam siaran persnya menyebutkan kesiapan personel serta dukungan lintas sektor menjadi bagian penting dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan lancar bagi masyarakat selama periode Hari Raya Idulfitri.(fri/jpnn)



