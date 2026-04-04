Panglima TNI Dijadwalkan Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra Bandung

Sabtu, 04 April 2026 – 22:02 WIB

jpnn.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto direncanakan akan memimpin upacara pemakaman militer Mayor Infanteri (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, prajurit TNI yang gugur di Lebanon.

Pemakaman akan berlangsung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Kota Bandung pada Minggu (5/4/2026) pagi.

"Informasinya, langsung Panglima TNI yang memimpin," kata Perwakilan keluarga Mayor Zulmi, Risman Efendi di rumah duka, Kota Cimahi, Sabtu (4/4/2026).

Risman mengungkapkan, jenazah Mayor Zulmi akan diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng dan mendarat di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung.

Jenazah kemudian akan disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan keesokan harinya.

Diperkirakan jenazah prajurit TNI tiba di rumah duka pada pukul 23.00 WIB.

"Iya besok dimakamkan secara militer, berangkat dari rumah duka sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi, karena pemakaman mulai jam 9," ujarnya.

Sebelumnya, jenazah Mayor (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar dijadwalkan tiba di rumah duka di Cimahi pada Sabtu malam.