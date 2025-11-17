Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Panglima TNI Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Pasukan Pendarat Korps Marinir

Senin, 17 November 2025 – 20:05 WIB
Panglima TNI Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Pasukan Pendarat Korps Marinir - JPNN.COM
Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi mengukuhkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai warga kehormatan Korps Marinir dalam upacara yang berlangsung di Lapangan Upacara Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir ke-49.

Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi menyematkan Baret Ungu Kehormatan Korps Marinir, brevet Intai Para Amfibi serta brevet Penanggulangan Teror Aspek Laut kepada Jenderal Agus Subiyanto.

Acara tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Baca Juga:

Pengukuhan tersebut berlangsung dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-80 Korps Marinir. Panglima TNI bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Momen ini menjadi bentuk penghargaan Korps Marinir kepada Panglima TNI atas perhatian, dedikasi serta dukungannya dalam pembangunan kekuatan dan profesionalisme prajurit Marinir.

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada prajurit Korps Marinir yang selama ini menunjukkan dedikasi, ketangguhan, dan loyalitas tinggi dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Baca Juga:

“Suatu kebanggaan bagi saya, bisa hadir bersama para prajurit petarung Korps Marinir yang tangguh, disiplin dan militan, yang telah teruji pengabdian dan kesetiaannya terhadap negara dan bangsa,” tegas Panglima TNI.

Lebih lanjut, Jenderal TNI Agus Subiyanto menambahkan penganugerahan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir merupakan sebuah kehormatan besar yang mencerminkan kepercayaan dan penghargaan dari keluarga besar Marinir.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir ke-49 oleh Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Panglima TNI  warga kehormatan  Korps Marinir  TNI AL 
BERITA PANGLIMA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp