Panglima TNI Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Pasukan Pendarat Korps Marinir

Senin, 17 November 2025 – 20:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir ke-49.

Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi menyematkan Baret Ungu Kehormatan Korps Marinir, brevet Intai Para Amfibi serta brevet Penanggulangan Teror Aspek Laut kepada Jenderal Agus Subiyanto.

Acara tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Pengukuhan tersebut berlangsung dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-80 Korps Marinir. Panglima TNI bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Momen ini menjadi bentuk penghargaan Korps Marinir kepada Panglima TNI atas perhatian, dedikasi serta dukungannya dalam pembangunan kekuatan dan profesionalisme prajurit Marinir.

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada prajurit Korps Marinir yang selama ini menunjukkan dedikasi, ketangguhan, dan loyalitas tinggi dalam menjaga kedaulatan bangsa.

“Suatu kebanggaan bagi saya, bisa hadir bersama para prajurit petarung Korps Marinir yang tangguh, disiplin dan militan, yang telah teruji pengabdian dan kesetiaannya terhadap negara dan bangsa,” tegas Panglima TNI.

Lebih lanjut, Jenderal TNI Agus Subiyanto menambahkan penganugerahan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir merupakan sebuah kehormatan besar yang mencerminkan kepercayaan dan penghargaan dari keluarga besar Marinir.