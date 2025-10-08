Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pimpin Upacara Penyambutan KKRI Wilayah Jayapura

Rabu, 08 Oktober 2025 – 11:16 WIB
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pimpin Upacara Penyambutan KKRI Wilayah Jayapura - JPNN.COM
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto foto bersama Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Wilayah Jayapura berjumlah 400 siswa-siswi SMK dari wilayah Kodam XVII/Cenderawasih di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (7/10/2025). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Penyambutan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Wilayah Jayapura yang berjumlah 400 siswa-siswi SMK dari wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.

Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (7/10/2025).

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi para Kadet yang datang jauh-jauh dari Papua untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia.

Baca Juga:

“Terima kasih atas kehadiran adik-adik dari Papua yang telah menempuh perjalanan panjang untuk ikut serta dalam kegiatan HUT ke-80 TNI,” ujar Panglima TNI.

Sebelumnya, Korps Kadet Republik Indonesia Wilayah Jayapura turut ambil bagian dalam upacara parade dan defile HUT ke-80 TNI yang digelar di Monas, Jakarta pada Minggu (5/10/2025).

Penampilan para kadet muda tersebut menarik perhatian dan mendapat apresiasi dari Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga:

“Bapak Presiden senang melihat semangat adik-adik tampil di depan beliau dan para tamu undangan,” ujar Panglima TNI.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal TNI Agus Subiyanto berpesan agar para kadet terus menimba ilmu, menjaga disiplin, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Penyambutan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Wilayah Jayapura berjumlah 400 siswa-siswi SMK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Panglima TNI  Jenderal TNI Agus Subiyanto  Jayapura  Siswa SMK  HUT ke-80 TNI 
BERITA PANGLIMA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp