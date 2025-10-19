Panglima TNI Minta Prajurit Menjunjung Tinggi Profesionalisme, Disiplin dan Loyalitas

jpnn.com, JAKARTA - Markas Besar TNI menggelar Upacara Bendera rutin 17-an yang berlangsung pada Jumat, 17 Oktober 2025 bertempat di Lapangan Apel B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Upacara ini dipimpin oleh Asisten Logistik (Aslog) Panglima TNI Mayjen TNI Rudy Puruwitoyang diikuti seluruh prajurit serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Mabes TNI.

Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan Aslog Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI atas dedikasi menjaga keutuhan NKRI.

“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI di seluruh wilayah Indonesia, atas pelaksanaan tugas dan pengabdiannya selama ini,” ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan peringatan HUT ke-80 TNI menjadi momentum meningkatkan tanggung jawab dan profesionalisme.

“Kebanggaan ini harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab yang lebih besar. HUT ke-80 harus menjadi penanda bahwa TNI bukan hanya kuat secara alutsista, tetapi juga kuat secara ideologi, karakter, dan mentalitas,” tegasnya.

Panglima TNI menekankan soliditas dan sinergi antarmatra merupakan kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Kekuatan TNI, menurutnya, terletak pada kekompakan, disiplin, dan kesetiaan terhadap bangsa, yang menjadi fondasi tegaknya TNI sebagai Perisai Trisula Nusantara dan penopang stabilitas nasional.