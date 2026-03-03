Panglima TNI Pimpin Upacara Penyerahan Jenazah dan Hadiri Pemakaman Try Sutrisno

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara penyerahan jenazah Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno kepada negara yang berlangsung secara khidmat di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Jenazah almarhum selanjutnya dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan dan doa bagi almarhum.

“Semoga jalan darma bakti yang ditempuhnya menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ucap Presiden.

Almarhum merupakan salah satu putra terbaik bangsa dengan perjalanan panjang dalam pengabdian militer dan kenegaraan.

Lahir di Surabaya pada tahun 1935, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan TNI.

Dalam karier militernya, almarhum pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Periode 1986-1988 serta Panglima ABRI 1988–1993, sebelum dipercaya sebagai Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia pada 1993–1998 mendampingi Presiden Soeharto.

Keluarga besar TNI, menyampaikan duka cita yang mendalam dan penghormatan setinggi-tingginya atas jasa, keteladanan, dan darma bakti almarhum kepada bangsa dan negara.