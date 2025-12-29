Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Militeriana

Panglima TNI Tegaskan Tindak Provokator Pengibaran Bendera GAM di Aceh

Senin, 29 Desember 2025 – 14:38 WIB
Panglima TNI Tegaskan Tindak Provokator Pengibaran Bendera GAM di Aceh - JPNN.COM
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaporkan dukungan TNI dalam penanganan bencana di Sumatera dalam sesi jumpa pers di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons insiden pengibaran kain umbul-umbul yang menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat pembubaran aksi di Kota Lhokseumawe, Aceh, yang sempat diwarnai ketegangan.

Agus menegaskan akan menindak tegas kelompok-kelompok yang melakukan provokasi, termasuk aksi pengibaran atribut yang menyerupai bendera GAM, di tengah upaya percepatan penanganan bencana banjir dan longsor yang tengah dilakukan pemerintah bersama masyarakat.

“TNI, seluruh kementerian dan lembaga, serta masyarakat saat ini sedang bekerja bersama untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam. Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi dan mengganggu proses tersebut,” kata Agus dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12).

Baca Juga:

Panglima menyampaikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk personel TNI dan Polri, bahu-membahu melakukan percepatan pemulihan bencana alam, khususnya di Provinsi Aceh.

Oleh karena itu, Agus menegaskan tidak akan mentolerir upaya provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas dan proses pemulihan. “Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf. Ali Imran menjelaskan pembubaran aksi di Jalan Nasional Lintas Banda Aceh–Medan, tepatnya di Simpang Kandang, Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat.

Baca Juga:

Meski demikian, Ali Imran memastikan pembubaran berlangsung tanpa kekerasan dan dilakukan dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Kain umbul-umbul yang menyerupai bendera GAM diserahkan secara sukarela oleh massa, dan mereka kemudian berangsur membubarkan diri,” kata Ali Imran.

Panglima TNI menegaskan akan menindak tegas provokator pengibaran bendera GAM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Panglima TNI  Aceh  GAM  bendera Aceh 
BERITA PANGLIMA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp