JPNN.com - Nasional - Humaniora

Panglima TNI Tinjau Markas Markas Batalyon Pengintai Tempur Kostrad di Cikarang

Rabu, 22 Oktober 2025 – 09:25 WIB
Panglima TNI Tinjau Markas Markas Batalyon Pengintai Tempur Kostrad di Cikarang - JPNN.COM
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyalami prajurit Batalyon Pengintai Tempur (Yontaipur) Kostrad di Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (21/10/2025). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau Markas Batalyon Pengintai Tempur (Yontaipur) Kostrad di Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (21/10/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan satuan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasi TNI.

Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI bersama Pangkostrad Letjen TNI Mohammad Fadjar meninjau secara langsung progres pembangunan sarana dan prasarana satuan, termasuk Markas Komando Yontaipur Kostrad yang telah selesai dibangun dan mulai difungsikan untuk mendukung kegiatan operasional.

Pembangunan fasilitas pendukung lainnya juga terus dilaksanakan secara bertahap guna memperkuat kapasitas satuan serta meningkatkan efektivitas pembinaan prajurit Yontaipur Kostrad.

Di sela-sela kunjungan, Panglima TNI berkesempatan menyapa masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan markas.

Pusat Penerangan TNI dalam keterangan tertulisnya, menyebutkan sapaan hangat dan interaksi langsung Panglima TNI tersebut mencerminkan kedekatan TNI dengan rakyat, sekaligus memperkuat semangat kemanunggalan antara prajurit dan masyarakat.

Panglima TNI turut menyaksikan demonstrasi kemampuan prajurit Yontaipur Kostrad yang menampilkan simulasi intai tempur dan pembebasan sandera.

Aksi tersebut menunjukkan profesionalisme, ketangkasan serta kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas di lapangan.(fri/jpnn)

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

