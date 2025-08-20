Panglima TNI Tunjuk Letjen Saleh Mustafa Jadi Wakasad

jpnn.com - JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).

Muhammad Saleh Mustafa ditunjuk menjadi Wakasad menggantikan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang menempati jabatan baru sebagai Wakil Panglima TNI.

Penunjukan itu Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa itu berdasarkan Kep/1102/VIII/2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Baca Juga: Legislator Yakin Keberadaan Wakil Panglima TNI Tidak Memunculkan Matahari Kembar

Berdasarkan surat keputusan yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu (20/8), beberapa pejabat tinggi juga mendapatkan jabatan strategis, seperti Mayor Jenderal TNI Amrin Ibrahim yang sebelumnya menjabat Pa. Sahli Tk. III KSAD Bidang Ekkudag, kini mendapat jabatan baru sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih.

Amrin menggantikan posisi Mayor Jenderal TNI Rudi Purwanto yang akan menempati jabatan Asisten Logistik Panglima TNI.

Selain itu, ada Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo yang akan meninggalkan jabatan lamanya Aster KSAD untuk menerima posisi baru sebagai Pangdam I/Iskandar Muda.

Terakhir, ada Mayor Jenderal TNI Christian Kurnianto Tehuteru yang akan menjadi Pangdam XVIII/Kasuari, meninggalkan jabatan lamanya Asisten Operasi KSAD.

Hingga saat ini, pihak Mabes TNI ataupun Dinas Penerangan TNI AD belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai penunjukan Wakil KSAD dan tiga Pangdam baru tersebut. (antara/jpnn)