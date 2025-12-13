Close Banner Apps JPNN.com
Pangsa Pasar Menjanjikan, Oxone Meluncurkan Tiga Produk Andalan Baru

Sabtu, 13 Desember 2025 – 16:47 WIB
Salah satu merek peralatan dapur di Indonesia, Oxone, untuk memperkuat posisinya di pasar home appliances dengan meluncurkan tiga produk andalan untuk menjawab kebutuhan memasak masyarakat urban modern. Foto dok. Oxone

jpnn.com, JAKARTA - Oxone memperkuat posisinya di pasar home appliances dengan meluncurkan tiga produk di Indonesia, yakni ChefBot OX-555, Air Fryer OX-278, dan Bread Toaster OX-333.

Ketiga produk itu untuk menjawab kebutuhan memasak masyarakat urban modern.

Pangsa pasar peralatan dapur pintar dan hemat energi di Indonesia menunjukkan peningkatan permintaan.

Hal itu didorong oleh tren gaya hidup modern dan urbanisasi, dapur komersial (hotel, restoran, cloud kitchen) serta ritel online yang menjadi pendorong pertumbuhan kuat di segmen komersial dan distribusi.

“Ini menegaskan komitmen Oxone untuk menghadirkan perangkat dapur cerdas yang menjawab kebutuhan rumah masa kini, terutama bagi mereka yang mengutamakan gaya hidup praktis namun tetap berkualitas,” ujar Founder & CEO PT Octa Utama, Ifan Kesuma, Sabtu (13/12).

Peluncuran ketiga produk tersebut menandai langkah strategis Oxone di awal tahun 2026 tersebut.

Wakil Direktur PT Octa Utama, Yeni Kesuma menambahkan perilisan ketiga produk ini merupakan respons Oxone terhadap perkembangan tren kuliner yang kini mengedepankan efisiensi, kesehatan, dan kualitas hasil masakan.

“Kami ingin kehadiran produk ini memberi kemudahan bagi masyarakat urban,” ujarnya.

