Gelar RUPSLB, PANI Sepakati Rights Issue III Senilai Rp 16,7 Triliun

Jumat, 17 Oktober 2025 – 19:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) mengantongi restu dari para pemegang sahamnya untuk melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) III atau Rights Issue III.

Target dari aksi korporasi tersebut mampu menghimpun dana maksimal Rp 16,7 triliun.

Persetujuan right issue ketiga itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PANI yang digelar di Agung Sedayu Group (ASG) Tower, Jakarta Utara, pada 9 Oktober 2025.

RUPS-LB itu dihadiri pemegang saham yang mewakili 96,86 persen dari seluruh saham dengan hak suara sah.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui penerbitan hingga 1,21 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 dan harga pelaksanaan Rp 15.000 per saham.

Adapun perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu akan berlangsung pada 1-5 Desember 2025 mendatang.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma pun menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan pemegang saham terhadap manajemen perusahaan pengembang kawasan mandiri terintegrasi PIK2 itu.

“Kami berterima kasih atas persetujuan dan kepercayaan pemegang saham kepada manajemen PANI, yang menjadi dorongan luar biasa untuk kami dalam menempuh pembangunan strategis PIK2,” ujar Sugianto.