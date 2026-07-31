Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Kriminal

Panik Kepergok Berbuat Mesum, Pengendara Mobil Terabas Palang Parkir MIM Bandung  

Jumat, 31 Juli 2026 – 21:17 WIB
Panik Kepergok Berbuat Mesum, Pengendara Mobil Terabas Palang Parkir MIM Bandung   - JPNN.COM
Ilustrasi aksi mesum di parkiran mal. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, BANDUNG - Pengendara minibus diduga melakukan perbuatan mesum di parkiran Metro Indah Mall (MIM), kawasan Margahayu Raya, Kota Bandung pada Rabu (29/7/2026) pukul 01.36 WIB.

Berdasarkan informasi yang diterima, tindak asusila itu dilakukan pengendara mobil Honda Brio dengan plat nomor D 1339 AMG.

Kejadian itu diketahui oleh pihak keamanan yang sedang berkeliling memantau keamanan di mal tersebut.

Baca Juga:

Setelah kepergok sedang berbuat asusila di dalam mobil, petugas keamanan lantas menghampiri.

Namun, karena diduga panik pengendara itu langsung tancap gas dan keluar kawasan mal.

Bahkan, pengendara nekat menabrak palang parkir otomatis dan kabur ke arah Jalan Soekarno-Hatta.

Baca Juga:

Kejadian itu pun viral di media sosial Instagram.

Kapolsek Buahbatu Kompol Rezky Kurniawan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kejadian.

Pengendara mobil diduga berbuat mesum di parkiran mal dan menerobos palang parkir karena panik kepergok satpam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mesum di parkiran mal  Honda Brio  metro indah mall  Polsek buahbatu  Mesum 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp