JPNN.com - Daerah - Sumsel

Panik Lalu Terjun ke Sungai Lematang, Pria asal Muara Enim Tenggelam

Jumat, 19 Desember 2025 – 11:31 WIB
Tim SAR Gabungan saat mencari korban tenggelam di Sungai Lematang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Foto: Dok. Basarnas Palembang.

jpnn.com, MUARA ENIM - Reno Saputera (32), warga Dusun II Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim tenggelam di Sungai Lematang, Kamis (18/12/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kejadian berawal saat korban bersama dua orang rekannya tiba-tiba panik terjun ke sungai saat terjadi pengejaran oleh pihak kepolisian terkait tindak kriminal.

Dua orang rekan korban selamat, sedangkan Reno terseret derasnya arus sungai hingga membuatnya tenggelam.

"Pencarian sudah kami lakukan sejak pagi tadi bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, dan Masyarakat. Namun, hingga saat ini korban masih belum ditemukan," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, untuk metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi Dua Search And Rescue Unit (SRU).

SRU 1 melakukan pencarian dengan cara penyisiran diatas permukaan air secara visual menggunakan perahu karet dengan luas area pencarian 8 KM² kearah Tenggara.

Sedangkan SRU 2 kemungkinan melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian serta penyebaran informasi kepada masyarakat yang berada di sepanjang pesisir aliran sungai.

"Semoga dengan berbagai upaya ini korban dapat segera ditemukan," tutup Raymond. (mcr35/jpnn) 

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Cuci Hati

TAGS   tenggelam  Muara Enim  Palembang  Sumatera Selatan 
