PANSar Ramadan Murah Bareng Uya Kuya & Astrid, Ada Beras Murah Hingga THR

Kamis, 05 Maret 2026 – 21:30 WIB
Ribuan warga dan para driver ojek online sudah memadati lokasi PANsar Murah Ramadan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan warga dan para driver ojek online sudah memadati lokasi PANsar Murah Ramadan. 

Acara yang digagas bersama Partai Amanat Nasional (PAN) ini bukan sekadar pasar murah biasa. Ikut bergabung dalam acara tersebut Uya Kuya dan Astrid.

“Saya kira cuma formalitas, ternyata beneran dilayani langsung sama Bang Uya,” ujar Egi, salah satu driver ojol yang ikut antre.

PANsar Murah Ramadan memang dirancang sebagai bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat. Di tengah kebutuhan pokok yang naik jelang Lebaran, program tebus murah beras 5 kg dan pembagian THR jadi angin segar, terutama buat ojol dan warga sekitar.

“Alhamdulillah, senang banget bisa ketemu langsung. Bu Astrid ramah banget,” kata Cuning, warga setempat.

Tak sedikit warga yang juga menyampaikan apresiasi untuk Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Mereka menilai program seperti ini menunjukkan konsisten dengan komitmennya membantu rakyat.

“Terima kasih buat Pak Zulhas. Program begini yang kita butuhin, bukan cuma janji tetapi aksi,” ujar Angga, ojol asal Cipulir

PANsar Murah Ramadan tak hanya menjual beras murah, tetapi juga membagikan THR.

Ribuan warga dan para driver ojek online sudah memadati lokasi PANsar Murah Ramadan.

