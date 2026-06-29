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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pantai Gading Kantongi Cara Redam Haaland, Fae Siapkan Serangan Balik Mematikan

Senin, 29 Juni 2026 – 14:24 WIB
Pantai Gading Kantongi Cara Redam Haaland, Fae Siapkan Serangan Balik Mematikan - JPNN.COM
Bomber Norwegia Erling Haaland di Piala Dunia 2026. Foto: AFP/JUSTIN SETTERFIELD.

jpnn.com, JAKARTA - Pantai Gading tak ingin terjebak hanya memikirkan cara menghentikan ketajaman Erling Haaland saat menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Rabu (1/7) dini hari WIB.

Pelatih Emerse Fae justru mengaku sudah memiliki formula untuk meredam bomber andalan Norwegia itu.

Fae menilai cara paling efektif mengurangi ancaman Haaland bukan dengan terus bertahan, melainkan memaksa Norwegia lebih banyak berada dalam tekanan. 

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Dengan menguasai permainan dan terus melancarkan serangan, Pantai Gading diyakini bisa membuat Haaland minim suplai bola di lini depan.

"Kemampuan mencetak gol dari banyak pemain berbeda adalah salah satu kekuatan utama kami," ujar Fae.

Strategi tersebut didukung materi pemain yang dimiliki Pantai Gading. Tim berjuluk Les Elephants itu memiliki banyak opsi di sektor depan sehingga ancaman tak hanya datang dari satu pemain.

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Secara keseluruhan, Fae mempunyai sembilan pemain bertipe menyerang yang siap diturunkan. 

Kondisi itu memberinya keleluasaan meracik taktik sekaligus mengubah jalannya pertandingan kapan saja.

Pantai Gading bersiap menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Emerse Fae sudah mengantongi cara meredam pergerakan Erling Haaland.

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TAGS   Pantai Gading  Erling Haaland  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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