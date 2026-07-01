Pantai Gading Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Emerse Fae Legawa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Pantai Gading tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah takluk dari Norwegia pada babak 32 besar di di Stadion AT&T, Arlington, Selasa waktu setempat. Laju Amad Diallo dkk harus terhenti setelah menelan kekalahan 1-2 atas Norwegia.

Pelatih Pantai Gading Emerse Fae legawa menerima kenyataan tim asuhannya terhenti pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Emerse Fae sangat mengapresiasi perjuangan anak-anak asuhnya pada pertandingan ini hingga menit akhir. Dia menilai para pemainnya sudah banyak belajar dan berupaya lebih baik lagi di masa mendatang.

"Ini adalah Piala Dunia pertama bagi semua orang. Saya rasa para pemain telah banyak belajar. Kini, kami akan berupaya untuk kembali lebih kuat menghadapi tantangan berikutnya," katanya dikutip dari laman resmi FIFA, Rabu (1/7).

Emerse Fae menilai anak-anak asuhannya gagal memanfaatkan peluang menjadi gol pada pertandingan ini.

"Begitulah sepak bola. Saat mendapat peluang, Anda harus mencetak gol. Kami sudah berhasil melakukan hal yang sulit dengan menyamakan kedudukan. Sayangnya, kami kebobolan di akhir pertandingan. Sungguh disayangkan," ungkap Emerse Fae.

Pada pertandingan ini, Pantai Gading harus takluk dengan skor 1-2 dari Norwegia akibat gol Antonio Nusa dan Erling Haaland, meski sempat menyamakan kedudukan melalui Amad Diallo.

Mengenai penampilan Norwegia pada pertandingan ini, Emerse Fae mengatakan skuad asuhan Stale Solbakken tampil penuh dengan semangat serta disiplin.