Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pantau Arus Balik Lebaran 2026, Seskab Teddy: Alhamdulilah Lancar

Rabu, 25 Maret 2026 – 19:53 WIB
Pantau arus balik Lebaran 2026 sejak dinihari, Seskab Teddy mengaku lega karena lancar. Foto dokumentasi Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat pengawasan arus balik Lebaran 2026. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung ke Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, pada Rabu (25/3) dini hari, tepatnya sekitar pukul 01.00–02.00 WIB, saat periode krusial arus balik berlangsung.

Peninjauan ini menjadi bagian dari komit men pemerintah dalam mengawal mobilitas jutaan masyarakat yang kembali ke Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Kehadiran langsung pejabat pemerintah di lapangan sekaligus memastikan kondisi faktual di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima.

“Tadi jam 1 malam diajak Pak Menhub mengecek puncak arus balik di Terminal Pulo Gebang. Alhamdulillah, setelah tanya-tanya langsung ke para pemudik di bus, mereka sampaikan di perjalanan lancar dan nyaman,” kata Teddy dalam unggahan akun Sekretariat Kabinet di Instagram, Rabu (25/3).

“Ya sekalian sapa-sapa, salaman, foto-foto sedikit bikin happy (gembira) pemudik.”

Dari hasil pemantauan dan dialog langsung dengan para pemudik, mayoritas menyampaikan bahwa perjalanan mereka berjalan lancar.

Hal ini menjadi indikator positif di tengah tingginya volume pergerakan masyarakat pada periode Lebaran 2026.

Seskab Teddy menegaskan, kelancaran arus balik tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor yang solid.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arus Balik  arus balik lebaran  Seskab  Seskab Teddy  Menhub 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp