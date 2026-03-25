JPNN.com - Ramadan - Seputar Mudik

Pantau Jalur Simpang Tiga Emas, Kakorlantas Polri Minta Anggota Tetap Siaga

Rabu, 25 Maret 2026 – 12:47 WIB
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho terus memantau pergerakan arus lalu lintas di jalur arteri pascapuncak arus balik Lebaran 2026.

Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian adalah wilayah Solo Raya, tepatnya di Pos Terpadu Kartosuro, Rabu (25/3).

Irjen Agus menjelaskan wilayah Kartosuro dikenal sebagai "simpang tiga emas" yang mempertemukan arus kendaraan dari tiga arah besar, yakni Jawa Timur, Solo Raya, dan Yogyakarta.

"Atas izin Bapak Kapolri, kami mengecek Solo Raya, tepatnya di Pos Terpadu Kartosuro. Meskipun sekarang sudah ada tol Solo-Jogja dan Solo-Semarang, arteri ini tetap menjadi titik pertemuan arus yang sangat penting," kata Irjen Agus.

Dia menjelaskan kondisi arus lalu lintas di simpang strategis tersebut terpantau masih cukup terkendali.

"Saya senang sekali, tadi Pak Kapolres dan Kasat Lantas sudah melaporkan kondisi arus cukup terkendali," lanjutnya.

Meski arus balik nasional sudah mulai melandai, Irjen Agus mengingatkan jajarannya untuk tidak lengah dan mengalihkan fokus pada pengelolaan arus aglomerasi atau pergerakan kendaraan di dalam wilayah tertentu.

Dia menjelaskan kepadatan lokal masih terlihat di beberapa titik seperti Brebes, Semarang, Solo Raya, hingga Jabodetabek.

TAGS   Kakorlantas Polri  Irjen Agus Suryonugroho  arus balik lebaran  Korlantas Polri 
