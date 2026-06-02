Pantau Kondisi Marselino Setiap Hari, John Herdman Beri Sinyal Starter Lawan Oman

jpnn.com, JAKARTA - Peluang Marselino Ferdinan tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia menghadapi Oman pada FIFA Matchday Juni 2026 makin terbuka.

Pelatih John Herdman terus memantau perkembangan sang gelandang dan mengaku terkesan dengan peningkatan performanya dalam beberapa hari terakhir.

Herdman menilai Marselino kini berada di jalur yang tepat untuk kembali ke kondisi terbaik setelah sempat absen cukup lama akibat cedera hamstring.

Bahkan, pelatih asal Inggris itu menyebut pemain berusia 21 tahun tersebut hanya membutuhkan sedikit waktu lagi sebelum siap dipercaya sejak menit pertama.

"Ya, mungkin dia sudah dekat untuk bermain sejak awal pada Jumat. Kita lihat saja. Dia punya dua sesi latihan lagi untuk menunjukkan kualitasnya, dan kita lihat saja nanti," kata Herdman seusai latihan Timnas Indonesia di Stadion Madya, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026).

Menurut Herdman, perkembangan Marselino terlihat sangat signifikan dibandingkan saat pertama kali bergabung dalam pemusatan latihan. Ia mengaku terus mengamati kondisi mantan pemain Persebaya Surabaya itu dan melihat perubahan besar dari sesi ke sesi.

"Perlahan-lahan di pemusatan latihan Mei, kemudian kemarin, dan hari ini, dia mencapai level yang berbeda," ujar Herdman.

Pelatih berusia 50 tahun itu mengungkapkan pada awal latihan, Marselino masih tampak kaku dan belum menemukan ritme permainan terbaiknya. Namun, seiring meningkatnya intensitas latihan, kualitas yang selama ini menjadi ciri khas pemain AS Trencin mulai kembali terlihat.