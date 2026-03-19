Pantau Puncak Arus Mudik Lebaran di JMTC, Menko AHY Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan inspeksi mendadak sekaligus peninjauan langsung ke Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC), Kamis (19/3).

Kehadiran Menko AHY itu bertujuan untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2026 yang diprediksi mencapai puncaknya pada hari ini.

Tidak sendirian, AHY tampak didampingi oleh Dirut PT Jasa Marga Rivan Purwantoro, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, serta jajaran petinggi lainnya.

"Hari ini merupakan puncak arus mudik sesuai prediksi. Ada dua gelombang puncak, yakni 14-15 Maret dan puncaknya lagi tanggal 18 serta hari ini, 19 Maret," kata AHY.

Putra sulung Presiden ke-6 RI itu menyebut, meski terjadi lonjakan volume kendaraan yang signifikan dibandingkan tahun lalu (year on year), kondisi di lapangan tetap terkendali.

Melalui layar monitor raksasa di JMTC, AHY juga sempat menyapa petugas di titik-titik krusial seperti KM 70 Cikatama, Gerbang Tol Kalikangkung Semarang, hingga jalur fungsional Tol Prambanan yang menghubungkan Yogyakarta-Solo.

"Secara umum, pantauan CCTV menunjukkan kondisi ramai namun tetap lancar. Kami ingin memastikan masyarakat bisa tiba di kampung halaman dengan selamat untuk merayakan Idulfitri," lanjutnya.

Ada satu hal yang membuat Menko AHY berdecak kagum, yakni kecanggihan sistem monitoring yang dimiliki Jasa Marga yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning.