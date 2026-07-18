Pantau SPBU, Anggota DPRD Sumut: BBM Mulai Lancar, Pertamina Tunjukkan Komitmen

jpnn.com, SUMATERA UTARA - PT Pertamina dinilai menunjukkan komitmen untuk memperlancar distribusi BBM di Sumatera Utara.

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara Aripay Tambunan mengatakan dari pemantauan di berbagai SPBU, pada Sabtu (18/7), dirinya tidak menemukan antrean panjang.

“Ini sesuai komitmen mereka, (antrean BBM) sudah lancar. Di SPBU Putri Hijau depan Emerald misalnya, yang sebelumnya sangat padat, sekarang tidak lagi,” kata Aripay.

Aripay mengaku, Komisi B DPRD Sumut yang membidangi ekonomi memang konsen dengan persoalan pasokan BBM.

Bahkan sebelumnya, Aripay juga mengaku mendampingi anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Sumatera Utara I, Ade Jona Prasetyo. Antara lain, ketika memantau Depo BBM di Labuhan.

Aripay juga menyebut, sebelumnya DPRD sempat memanggil para pemangku kepentingan di bidang BBM untuk mengetahui penyebab tersendatnya pasokan BBM di Sumatera Utara, yakni karena mogoknya sejumlah awak mobil tangki (AMT).

“Kami lihat langsung di situ, keberadaan stok BBM memang aman. Persoalannya pada aksi mogok sejumlah sopir,” lanjut Aripay.

Dari pertemuan plus pantauan di lapangan itulah, Aripay menghargai kesigapan para pemangku kepentingan, termasuk Pertamina yang berupaya keras mengatasi masalah tersebut.