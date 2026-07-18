Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pantau SPBU, Anggota DPRD Sumut: BBM Mulai Lancar, Pertamina Tunjukkan Komitmen

Sabtu, 18 Juli 2026 – 16:16 WIB
Pantau SPBU, Anggota DPRD Sumut: BBM Mulai Lancar, Pertamina Tunjukkan Komitmen - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan proses distribusi BBM di wilayah Sumut tetap berjalan secara berkesinambungan. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SUMATERA UTARA - PT Pertamina dinilai menunjukkan komitmen untuk memperlancar distribusi BBM di Sumatera Utara.

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara Aripay Tambunan mengatakan dari pemantauan di berbagai SPBU, pada Sabtu (18/7), dirinya tidak menemukan antrean panjang.

“Ini sesuai komitmen mereka, (antrean BBM) sudah lancar. Di SPBU Putri Hijau depan Emerald misalnya, yang sebelumnya sangat padat, sekarang tidak lagi,” kata Aripay.

Baca Juga:

Aripay mengaku, Komisi B DPRD Sumut yang membidangi ekonomi memang konsen dengan persoalan pasokan BBM.

Bahkan sebelumnya, Aripay juga mengaku mendampingi anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Sumatera Utara I, Ade Jona Prasetyo. Antara lain, ketika memantau Depo BBM di Labuhan.

Aripay juga menyebut, sebelumnya DPRD sempat memanggil para pemangku kepentingan di bidang BBM untuk mengetahui penyebab tersendatnya pasokan BBM di Sumatera Utara, yakni karena mogoknya sejumlah awak mobil tangki (AMT).

Baca Juga:

“Kami lihat langsung di situ, keberadaan stok BBM memang aman. Persoalannya pada aksi mogok sejumlah sopir,” lanjut Aripay.

Dari pertemuan plus pantauan di lapangan itulah, Aripay menghargai kesigapan para pemangku kepentingan, termasuk Pertamina yang berupaya keras mengatasi masalah tersebut.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengoperasikan Fuel Terminal Medan Group selama 24 jam, menambah kapasitas angkutan melalui skema spot charter.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BBM  bahan bakar minyak  Pertamina  Pertamina Patra Niaga  
BERITA BBM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp