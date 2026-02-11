Pantauan Harga Pangan Jelang Imlek & Ramadan 2026, Cabai Rawit Makin Pedas

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Imlek dan Ramadan 2026 sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas bawang merah Rp44.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah Rp76.150 per kilogram.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Rabu, pukul 08.14 WIB, selain cabai rawit merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp 40.800 per kilogram.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp 14.400 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp 14.400 per kilogram.

Sedangkan beras kualitas medium I Rp 15.900 per kilogram, dan beras kualitas medium II di harga Rp 15.750 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 17.150 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp16.650 per kilogram.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp 44.200 per kilogram, cabai merah keriting Rp 45.700 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 54.150 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras di harga Rp 41.200 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 143.450 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 136.000 per kg.