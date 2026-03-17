Pantauan Harga Pangan Menjelang Lebaran 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumla bahan pokok mengalami fluktuasi.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Selasa pukul 08.20 WIB, harga pangan komoditas cabai rawit merah Rp 90.000 per kilogram, sedangkan daging ayam ras Rp42.750 per kilogram.

Harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp 44.400 per kilogram, bawang putih Rp 40.200 per kilogram.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp 14.500 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp 14.500 per kilogram.

Sedangkan beras kualitas medium I Rp 16.000 per kilogram, dan beras kualitas medium II di harga Rp 15.850 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 17.200 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp 16.750 per kilogram.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp 52.500 per kilogram, cabai merah keriting R p52.300 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 57.550 per kilogram.

Kemudian, daging sapi kualitas I Rp 148.150 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 139.300 per kilogram.