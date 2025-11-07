Panti Jompo Kebakaran, 12 Lansia Tewas Mengenaskan

jpnn.com - Sebuah panti jompo terbakar di Bosnia dan Herzegovina sehingga menewaskan 12 penghuninya, Radio Television of Republika Srpska melaporkan pada Kamis (6/11).

Sebelumnya, pihak berwenang setempat menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di Tuzla pada Selasa tersebut telah menewaskan 11 orang dan melukai 35 lainnya.

Pusat Klinik Universitas di kota itu memberi tahu kantor kejaksaan bahwa seorang lansia perempuan 84 tahun berinisial ST yang mengalami luka-luka akhirnya meninggal, sehingga jumlah korban jiwa menjadi 12 orang.

Hasil autopsi terhadap 11 korban lainnya menunjukkan bahwa mereka tewas akibat keracunan karbon monoksida.

Saat kejadian, para korban berada di lantai tujuh, tempat tinggal para penghuni yang hanya bisa berbaring dan sulit bergerak. (ant/dil/jpnn)