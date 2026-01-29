Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Travel

Pantjoran PIK Siapkan Pertunjukan Seru dalam Suasana Imlek

Kamis, 29 Januari 2026 – 10:30 WIB
Pantjoran PIK Siapkan Pertunjukan Seru dalam Suasana Imlek - JPNN.COM
Pantjoran PIK siapkan pertunjukan seru untuk semua usia dalam suasana Imlek. Foto: PIK

jpnn.com, JAKARTA - Libur akhir pekan di bulan Februari 2026 bisa jadi momen yang pas untuk merasakan suasana Imlek tanpa harus ke luar kota.

Pantjoran PIK menghadirkan Chinese New Year Festival dengan rangkaian pertunjukan yang dirancang ramah keluarga, dari siang hingga malam hari.

Buat pengunjung yang datang bersama anak-anak, Parade Ming-Ming & Ling-Ling menjadi salah satu agenda yang layak ditunggu.

Parade karakter khas budaya Tionghoa ini akan berkeliling dari Taman Shio menuju Pagoda pada 14, 15, 17, dan 21 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, menghadirkan suasana ceria sekaligus edukatif.

Masih di hari yang sama, pengunjung dapat menyaksikan Parade Warrior Princess yang digelar pada 17 Februari 2026 pukul 15.00 dan 17.30 WIB. Parade ini menyuguhkan visual kostum tematik yang atraktif dan menjadi favorit untuk konten foto maupun video.

Bagi pencinta seni pertunjukan, Barongsai Tonggak yang dijadwalkan tampil pada 17 Februari 2026 pukul 16.00 WIB di area Pagoda menawarkan aksi penuh ketegangan. Atraksi ini memperlihatkan keseimbangan dan ketangkasan pemain barongsai yang menari di atas tonggak tinggi.

Menjelang malam, suasana Pantjoran PIK akan semakin hidup dengan Barongsai LED yang tampil pada 14, 15, dan 21 Februari 2026 pukul 18.00 WIB.

Cahaya LED yang berpadu dengan gerakan barongsai menciptakan tontonan visual yang menarik bagi pengunjung dari berbagai usia.

Cari agenda Imlek akhir pekan? Pantjoran PIK siapkan pertunjukan seru untuk semua usia.

